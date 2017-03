Baiersbronn Abteilung Obertal verzeichnet elf Einsätze

Wie die Abteilung weiter informiert, standen in der aktiven Wehr insgesamt 63 offizielle Dienste an. Es gab elf Einsätze, davon zwei Kleinbrände, ein mittlerer Brand und zwei Großbrände, drei technische Hilfeleistungen und drei Park- und Ordnungsdienste. Bei den technischen Hilfeleistungen wurde erstmals das neue E-Hydraulik-Kombigerät eingesetzt. 25 Übungen standen auf dem Programm – fünf Theorie- und 20 Praxisübungen. Der Fokus lag auf dem Üben mit dem Kombigerät.

Außerdem gab es einen Themenblock "Hochhaus", bei dem drei Übungen mit der Abteilung Baiersbronn absolviert wurden. Einer der Höhepunkte war die Teilnahme an der kreisweiten Katastrophenschutzübung, bei der unter anderem auch Wehren aus Heidelberg, Baden-Baden, Karlsruhe, Bühl und Mannheim teilnahmen. Auch die Ausbildung kam nicht zu kurz. So haben die Atemschutzgeräteträger an der "Heißausbildung" im Brandcontainer der EnBW sowie an der jährlichen Fortbildung in Sulz teilgenommen.

Andreas Gaiser (78) hat an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal erfolgreich den Zugführerlehrgang absolviert. Neben all diesen Tätigkeiten hat die Abteilung Obertal unter anderem die Sternwanderung für alle Abteilungen ausgerichtet.