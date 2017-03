Baiersbronn Abteilung Baiersbronn bei 69 Einsätzen gefordert

Wie die Feuerwehr weiter informiert, ging Abteilungskommandant Benjamin Teufel auf ein ereignisreiches Jahr mit 69 Einsätzen und vielen anderen Aktivitäten ein. Unter den Einsätzen waren 43 Brandeinsätze, 16 technische Hilfeleistungen sowie zehn sonstige Hilfeleistungen wie Wach- und Feuersicherheitsdienste. Besonders herausgehoben wurde der tödliche Verkehrsunfall im Januar 2016 auf der Bundesstraße 462 bei Röt, der Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Baiersbronn, bei dem für alle Abteilungen Vollalarm ausgelöst wurde, der Brand im Pflegeheim Am Rosenberg und der Großbrand des Grenzstübles am Ruhestein. Der Brand am Ruhestein wurde mit den Feuerwehren aus Freudenstadt, Seebach und Ottenhöfen bei eisigen Temperaturen bekämpft.

Um im Ernstfall sämtliche Fahrzeuge und Gerätschaften sicher beherrschen zu können, gab es 2016 insgesamt 36 Dienste und Übungen. Kritische Worte richtete Teufel an jene Kameraden, die den Übungsbesuch nicht ernst genug nehmen. Die Themenvielfalt der Dienste reichte von der klassischen Brandbekämpfung in Hochhäusern über Menschenrettung, Absturzsicherung und Methoden der Waldbrandbekämpfung bis hin zu Vorgehensweisen bei Ölunfällen und Unfällen im Wald. Auch der Fahrzeugkunde wurde ausgiebig Rechnung getragen. An einer Unterweisung bei der AVG in Karlsruhe nahmen neun Mitglieder der Feuerwehr Baiersbronn teil. 24 Mann waren bei der Atemschutz-Belastungsübung auf der Atemschutzstrecke in Sulz.

Geselligkeit kommt nicht zu kurz