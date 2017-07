Baiersbronn Abi-Bilanz kann sich sehen lassen

Baiersbronn. Die Bilanz des aktuellen Abiturjahrgangs kann sich sehen lassen: Bei einem Gesamtdurchschnitt von 2,4 wurde 14-mal eine Eins vor dem Komma erzielt. Zwei Schülerinnen, Sofie Möhrle und Laurinda Elshani, teilen sich dabei das Podest für den besten Durchschnitt. Voller Stolz beglückwünschte Schulleiter Marco Finkbeiner die Schulabgänger: "Nehmt die Fähigkeiten, die ihr in eurer achtjährigen Schulzeit gesammelt habt, in die Zukunft mit!" Zugleich zeigte er sich beeindruckt von der Palette an wichtigen Themen, die ihm bei der Begleitung mündlicher Abiturprüfungen begegnet seien.

Bürgermeister Michael Ruf forderte die Abiturienten auf, ihren eigenen Weg zu gehen und erinnerte gleichsam an den hohen Wert von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Gesellschaft. Ruf überreichte auch den Preis der Gemeinde für den besten Abiturdurchschnitt.

Die Zeugnisübergabe erfolgte kursweise und wurde durch anerkennende Worte der drei Tutorinnen Brigitte Frey, Christiane Junker und Isabell Höntsch eröffnet. Die Abiturienten dankten ihrerseits den betreuenden Lehrern mit kreativen Geschenken und kurzweiligen Spielen.