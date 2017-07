Baiersbronn 70 Jahre mit Tuba und Waldhorn im Dienst für Gotteslob

70 Jahre lang stellten sich Gerhard Rothfuß und Heinz Leix in den Dienst an Waldhorn und Tuba zum Lob Gottes und zur Freude der Menschen. Gerhard Rothfuß berichtete eindrücklich aus seinem langen Bläserleben und verabschiedete sich zusammen mit Heinz Leix aus dem aktiven Dienst.

Unter den Zuhörern ein besonderer Ehrengast war Karl Frey, inzwischen in Pfalzgrafenweiler wohnend, der vielen Klosterreichenbachern in seinem Elternhaus das Trompetespielen beibrachte und noch immer mit dem Chor verbunden ist. Seit 35 Jahren leitet Hans-Peter Morlock den Chor souverän. Am Ende des Gottesdienstes entließen die Bläser die Gemeinde mit dem "Halleluja" aus dem "Messias" von Georg Friedrich Händel. Anschließend wurde in großer Runde mit Ehrengästen und Familien im Ailwaldhof zu Mittag gegessen, manch Anekdote erzählt und in Erinnerungen geschwelgt.