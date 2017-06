Baiersbronn 50 Jahre Jugendarbeit im Zeichen des Dreiecks

Es war der damalige Mesner Manfred Martin, der mit der Gründung des CVJM als Laienbewegung 1967 für mehr Stabilität und Verlässlichkeit sorgte. Denn schon vorher gab es kirchliche Jugendarbeit, für die die jeweiligen Vikare der evangelischen Kirchengemeinde verantwortlich zeichneten. Durch den ständigen Wechsel fehlte es jedoch an Kontinuität in der Jugendarbeit, so der CVJM.

Damals nannte sich der Verein "Christlicher Verein Junger Männer". Schon bald wurde erkannt, dass auch die Mädchen in die Vereinsarbeit und im Namen des Vereins integriert werden müssen. Als einer der ersten CVJM auf Landesebene wurde für den CVJM Klosterreichenbach die Umbenennung in "Christlicher Verein Junger Menschen" genehmigt.

Aus der anfänglich kleinen Jungschararbeit hat sich rasch eine breit gefächerte Jugendarbeit entwickelt.