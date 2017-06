Baiersbronn 20 Teams bei XXL-Kicker-Turnier

Der Beginn am Donnerstag und Freitag ist jeweils um 18.30 Uhr, am Samstag wird schon ab 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Mitteltal gespielt. Die Spiele enden jeweils gegen 21 Uhr. Damit die Zuschauer einen besseren Blick in den Court haben, ist wieder eine Tribüne um den Menschenkicker aufgebaut. Am Freitag, 24., und Samstag, 25. Juni, findet nach Ende der Veranstaltung eine Player-Night mit DJ und Barbetrieb statt. Der Eintritt an allen Tagen ist kostenlos.

Der genaue Spielplan kann im Internet unter www.sv-mitteltal-obertal.de abgerufen werden.