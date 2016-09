Baiersbronn 13 Kilometer wandern

Baiersbronn-Huzenbach. Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bietet zusammen mit dem Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Schönmünzach-Huzenbach, am Sonntag, 18. September, eine Stadtbahnwanderung zum Huzenbacher Seeblick an. Die Teilnahme ist kostenlos. Ausschließlich für die Fahrkarten fallen Kosten an.