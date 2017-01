Baiersbronn 105 Tore am ersten Spieltag

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Das Dorfturnier in Klosterreichenbach ist in vollem Gange. Über eine sehr gute Zuschauerresonanz und gute Stimmung schon zum Auftakt freute sich am Dienstagabend VfR-Vorsitzender Oliver Schneider. Und die Zuschauer seien nicht enttäuscht worden: Sowohl in der Gruppe der Aktiven als auch bei den Nichtaktiven seien schon zu Beginn gute Spiele zu sehen gewesen. Am ersten Turnierabend wurden in 24 Spielen insgesamt 105 Tore erzielt. Das macht im Schnitt 4,37 Tore pro Spiel, sodass die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen.

Insgesamt haben sich für das Jubiläumsturnier 28 Teams angemeldet: zwölf bei den Aktiven, acht bei den Nichtaktiven sowie acht Firmen-Mannschaften. Gespielt wird mit Rundum-Bande nach den WfV-Hallenregeln. Als besonderes "Schmankerl" erwartet die teilnehmenden Mannschaften bei der Viertel-Jahrhundert-Auflage des Turniers ein Kunstrasenfeld in der Sporthalle am Wiesenrain. Darauf, so Schneider, sei das Organisationskomitee mächtig stolz.

Nach den Vorrundenspielen der Aktiven und der Nichtaktiven am Dienstag und am gestrigen Mittwoch gibt es für diese beiden Klassen heute eine Pause. Trotzdem rollt auch am heutigen Donnerstag der Ball wieder in der Sporthalle.