Baden-Baden/ Kreis Calw Wie viele Kinder hat Schwimmlehrer missbraucht?

Nach den Vorwürfen gegen einen Schwimmlehrer wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern prüft die Polizei, ob es weitere Verdachtsfälle gibt. Auf ein Schreiben des Polizeipräsidiums Offenburg an alle Schwimmschüler des Mannes hin hätten sich acht Eltern gemeldet, sagte Staatsanwalt Michael Klose am Freitag in Baden-Baden. Diese Zahl stamme vom vergangenen Montag und könne sich inzwischen erhöht haben. Inwieweit diese Rückmeldungen strafrechtlich relevant sind, sei noch unklar, sagte Klose. Dass der Mann weitere Opfer hatte, hält er für möglich.

Die Anklagebehörde wirft dem Mann "schwerwiegende sexuelle Handlungen an Kindern" vor. Das bedeutet, dass der Täter wohl in den Körper der Kinder eingedrungen ist. Darauf steht eine Mindeststrafe von zwei Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Taten unter Wasser, außerhalb des Beckens und auch in Umkleiden geschahen.

Beschuldigter hüllt sich in Schweigen