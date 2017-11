Bad Wildbad Zwei Zugaben fürs Publikum

Bad Wildbad-Calmbach. Ganz nach dem Untertitel "Musik zwischen Himmel und Erde" präsentierten die gut aufgelegten Sänger den zahlreichen Besuchern ein Programm, das thematische Bezüge zu unterschiedlichsten Lebenssituationen und -stimmungen schaffte.

Zum einen Gospel und Spirituals, die Lobpreis sowie Dank an Schöpfung und Schöpfer zum Ausdruck brachten wie die titelgebende Hymne "For the Beauty oft he Earth" von John Rutter oder die Gospel-Ballade "He is always close to you". Dann das Thema Liebe und Beziehungen mit Titeln wie "One hand, one heart" aus dem Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein oder "Love is a light" und auch "You’ve got a friend". Lateinamerikanische Rhythmen brachten die Titel "Sway" und "Agua de Beber" ins Konzert.

Und auch im geistlichen Genre zeigte sich der Chor sicher und präsentierte kraftvoll und authentisch Mendelssohn Bartholdys "Verleih uns Frieden gnädiglich".