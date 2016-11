Bad Wildbad Zusage sichert Standortqualität

Bad Wildbad/Bad Liebenzell/Althengstett. Einen Förderbescheid für den Breitbandausbau in Bad Wildbad und Bad Liebenzell haben jetzt die Bürgermeister Klaus Mack und Dietmar Fischer in Berlin aus den Händen von Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, entgegengenommen. Althengstetts Bürgermeister Clemens Götz konnte bei der Übergabe nicht dabei sein. Mit zur Übergabe der Förderbescheide nach Berlin gereist war auch Bernd Land, Beauftragter für den Bereich Digitale Offensive des Landratsamtes Calw. Und auch der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel ließ es sich nicht nehmen, die beiden Rathauschefs aus seinem Wahlkreis in der Bundeshauptstadt zu beglückwünschen.