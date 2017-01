Bad Wildbad Zukunft für den Karosseriebau von Wohlfarth

Bad Wildbad-Calmbach (wk). Ab 1. Februar werden am Standort in Calmbach Aufträge angenommen, teilte Weißschuh auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Er ist Eigentümer der Kfz-Werkstatt Weißschuh in Schömberg. "Am 4. März gibt es ein großes Eröffnungsfest", fügte er hinzu. Er hat einen Mechaniker von Wohlfarth übernommen. Mit weiteren ehemaligen Mitarbeitern von Wohlfarth gebe es Gespräche. In Calmbach werden Autos aller Marken sowie Transporter repariert. In Schömberg investiert Weißschuh 1,2 Millionen Euro in einen Neubau.