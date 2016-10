Bad Wildbad Zuhörer stellen immer wieder Fragen

Der Titel ihres Buches "Die Nummer auf deinem Unterarm ist so blau wie deine Augen" basiere, so Umlauf, auf einer Gedichtzeile eines slowakischen Freundes. Der habe sie viele Jahre dazu ermuntert, den Ereignissen, die sie in frühester Kindheit erlebt habe, auf die Spur zu kommen und sich den tief in ihr schlummernden Erinnerungen zu stellen. Erst vor wenigen Jahren wurde der heute 74-jährigen Frau bewusst: "So schmerzhaft der Weg ist, ich muss ihn gehen – für mich selbst und für die Zukunft meiner Kinder und Enkel". Gemeinsam mit Oswalt begann sie mit der Recherche, suchte die Orte ihrer Geburt und ihrer Kindheit auf – das ehemalige Arbeitslager Nowaky in der Slowakei, besuchte Auschwitz und recherchierte in Yad Vashem. Überall fand sie Spuren ihrer eigenen Geschichte, fand Fotos und Schriftstücke. Langsam verdichtete sich, was sie aus Erzählungen von Freunden wusste und bislang verdrängt hatte. Umlauf war das erste Kind, das 1942 im Arbeitslager in Nowaky in der Slowakei geboren wurde und galt damals als Hoffnungszeichen für alle im Lager lebenden Häftlinge. Zwei Jahre war sie alt, als sie im November 1944 mit ihrer jüdischen Familie nach Auschwitz deportiert wurde.

Dem Tod von der Schippe gesprungen

Eine persönliche Erinnerung hat sie nicht an den Tag, an dem ihr die Nummer A 26959 eintätowiert wurde. Dieser Stempel der vollkommenen Entmenschlichung haftet seither an ihr, bis heute sichtbar, ein Zeichen, das zu ihr gehört wie jedes Muttermal. Heute betrachtet Umlauf diese Nummer als Auftrag, Zeugnis abzulegen.

2011 bekannte sie sich als Überlebende des Holocaust und hielt an der Gedenkfeier in Auschwitz erstmals öffentlich eine Rede über ihr Schicksal. Die Krankenakte, die Umlauf von sich in Auschwitz entdeckte, machte ihr klar, wie todkrank sie gewesen war: Tuberkulose, Lungenentzündung, Rippfellentzündung und chronische Unterernährung. Der Satz, den die Mutter vom Lagerarzt zu hören bekam und ihr immer wieder erzählt wurde: "Vergessen Sie das Kind, es wird nicht leben" wurde ihr beim Lesen dieser Akte wieder bewusst. Lange Jahre hatte sie diese Erinnerungsbruchstücke verdrängt, viele Jahre hatte sie sich geweigert, sich aktiv mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Unbewusst war ihr Leben jedoch ein Wunder. Erst als sie einen Herzinfarkt erlitt und erneut Grenzen des Lebens erfuhr, war sie bereit zur bewussten Auseinandersetzung mit ihren Erinnerungen, zur Recherche und zur Veröffentlichung ihres Schicksals.

Keine Schuldgefühle einpflanzen

Die Zuhörer, welche die Lesung und das Gespräch zwischen Umlauf und Oswalt aufmerksam verfolgten, fragten immer wieder interessiert nach, um Umlaufs Aussöhnung mit Deutschland nachvollziehen zu können. Sie wolle keine Schuldgefühle einpflanzen, aber mit ihrem Bericht öffentlich machen, was geschehen sei, mit der Intention, dass "so etwas nie wieder geschehen" dürfe.

Den Schülern erlaubte sie sogar einen Blick auf ihren Unterarm, was für die Jugendlichen ein Zeichen für ihre Authentizität war. Das "Festi-Wall für ein friedliches Miteinander" will positive Kräfte stärken, Herzen öffnen, Vorbehalte überwinden helfen, Diskussionen anstoßen und Begegnungen ermöglichen. Die Lesung von "Die Nummer auf deinem Unterarm ist so blau wie deine Augen" machte dies deutlich.