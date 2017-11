Bad Wildbad Ziel: Die Lust an Büchern vermitteln

75 Kinder im Goßweiler-Kindergarten gehören der Altersgruppe des Regelkindergartens zwischen drei und sechs Jahren an, die sich sodann in Kleingruppen in verschiedenen Räumen des Kindergartens in Begleitung einer Erzieherin einfanden, zumeist im Halbkreis sitzend den "Vorlesern" gespannt zuhörten und sich dabei zuweilen auch in Gespräche verwickeln ließen.

Nach Abschluss der Vorlesestunde fanden sich diese wieder zusammen, um kurz über ihre Erlebnisse mit den Kindern zu berichten. "Ich sehe viele zufriedene Gesichter. Die Vorlese-Aktion ist für uns immer spannend", führte Angelika Seyfried aus und dankte den "Vorlesern" in Worten und mit kleinen Geschenken.

Auch in die evangelischen Kindertagesstätte in Calmbach kamen Vorleser, um den Kindern etwas aus Kinderbüchern zu lesen. Gespannt warteten die kleinen Zuhörer auf ihre Vorleser, unter ihnen auch der stellvertretende Bürgermeister und Stadtrat Jochen Borg, und welcher Buchtitel gewählt wurde.

Für die Kinder der einzelnen Gruppen gab es bunte Geschichten wie "Der kleine Igel und das große Geschenk", "Heule Eule", "Die kleine Maus und der lila Kuschelschal", "Die Hühnerweihnacht" oder bei den ganz Kleinen das Buch "Ich bin die kleine Katze".