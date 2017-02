Bad Wildbad Zeugen aus Polen

Vorausgegangen waren etliche Aussagen von Zeugen, die zum Teil extra aus Polen angereist waren. Allen voran die Geschädigte, die sichtlich Angst vor dem Angeklagten hatte. Und die begründet sich in einem Vorfall, der sich Mitte Juli in der Unterkunft für Mitarbeiter einer Firma in Pforzheim ereignete.

Demnach zwang der 42-jährige Beschuldigte die 23-Jährige, sexuelle Handlungen an sich zu erdulden und an ihm vorzunehmen. Zuvor hatte er sie in ihr Zimmer gedrängt und abgeschlossen. Wegen der Angst vor noch schlimmeren Handlungen habe ihr das Schreien versagt, sagte sie auf Nachfrage. Die Unterkunft befindet sich in einem ehemaligen Hotel, das offenbar mit rund 60 Personen belegt ist.

Ende August verhaftet