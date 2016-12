Bad Wildbad Zarte Harfenklänge verzaubern die Konzertbesucher

Die "Mozart-Fantasien," die das Marcel-Baluta-Ensemble spielte, brachten abwechslungsreich Melodien aus Mozarts Opern und Sinfonien zu Gehör. Eine Bearbeitung des "Kanon D-Dur" von Pachelbel aus der Barockzeit durch Marcel und Ewa Baluta erklang zwar etwas ungewohnt, zeigte jedoch deutlich, wie es möglich ist, mit kleiner Besetzung eine schöne Komposition klangvoll zu interpretieren. Ebenso wurde Bizets Suite "L’Arlesienne" schwungvoll und gekonnt vom Marcel-Baluta-Ensemble dargeboten.

Die Texte der zwei englischen Weihnachtslieder "Ding, dong, merrily on high" und "All hail to the days" wurden zuerst von Linda Schaible auf deutsch gesprochen, bevor sie gespielt und gesungen erklangen.

Beim zweiten Weihnachtslied begleiteten Marcel Baluta und Mihaela Stoian auf den Violinen. Als "Weihnachtsschmankerl" bezeichnete Linda Schaible das von ihr gespielte und im Dialekt gesungene Lied "Das allerschönst Kind," ein Lied aus Oberbayern, bei dem die Harfentöne ähnlich wie bei der Zither oder dem Hackbrett klangen.

Irisches Lied erklingt getragen

Eher getragen und zurückhaltend erklang das irische Weihnachtslied "Winter, fire and snow," bevor das bekannteste Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" vom Marcel-Baluta-Ensemble und der Harfenistin Linda Schaible gemeinsam gespielt wurde. Mancher Besucher summte dabei mit. Zum Abschluss wurde dieses Lied in der gleichen Besetzung nochmals vorgetragen, und nun wurden die Konzertbesucher gebeten, selbst mitzusingen.

Viel Beifall gab es sowohl für die Harfenistin Linda Schaible als auch für das Marcel-Baluta-Ensemble.