Bad Wildbad Zahlreiche wichtige Stützen für die Orchestervereinigung

Der Blasmusiker-Kreisverband ehrte Julian Hildebrandt, Marie Waidelich und Christina Kern für ihre jeweils zehnjährige aktive Musikertätigkeit mit der Ehrennadel in Bronze. Seit 20 Jahren sitzt Nico Vetter in den Reihen der Aktiven, wofür er vom ersten stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden und Kreisgeschäftsführer Uwe Göbel (Calmbach) mit der Ehrennadel in Silber bedacht wurde.