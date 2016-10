Bad Wildbad "Wir sind alle gefordert, die Stimme zu erheben"

Hubertus Welt, Sprecher der AG "Menschen Miteinander", wies in der Begrüßung auf das Anliegen hin. Es sollen Herzen geöffnet und Ängste genommen werden. Auch wenn durch das konsequente Vorgehen der Stadtverwaltung eine rechtsradikale Gruppierung gehindert worden sei, sich dauerhaft in der Stadt niederzulassen, sei die Ablehnung von Fremdem und Fremden eine weitverbreitete Haltung, die nicht unwidersprochen im Raum stehen dürfe. "Wir sind alle gefordert, die Stimme zu erheben und uns für den Erhalt der freien demokratischen Gesellschaft einzusetzen".

Gute Außenwirkung

Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit würden das Klima des Zusammenlebens vergiften und seien in ganz Europa anzutreffen. Deshalb bezeichnete er es als so wichtig, die eigene Stadt als einen friedlichen Ort zu präsentieren und die positiven Kräfte zusammenzuführen. Es sei durch die Vernetzung aller Beteiligten gelungen, das Programm des "Festi-wall" mit mehr als 30 Veranstaltungen bis zum 30. November aufzustellen. So könne Bad Wildbad als friedliche Stadt eine gute Außenwirkung erzielen.