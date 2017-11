Bad Wildbad "Wir können es nicht finanzieren"

Bad Wildbad. "Das ist eine der vielen Straßen, die halt so ist, wie sie ist", sagte der scheidende Stadtbaumeister Peter Jung-Teltschik in der Sitzung. Sie sei "irgendwann mal aus einem Feldweg entstanden", so Jung-Teltschik weiter, der die Lage mit einer "quasi alpinen Situation" verglich: "Auf der einen Seite geht’s hoch, auf der anderen runter." Zudem sei die Straße sehr schmal und in einem schlechten Zustand. Für den Verkehr sei es eine starke Geduldsprobe, diese Straße zu befahren. Dazu komme dann noch die schwierige Ausfahrt in den Blöcherweg: "Da kommt man nicht ohne Rangieren durch." Durch die schwierige Beschaffenheit habe auch der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw (AWG) Schwierigkeiten bei der Leerung der Mülltonnen. Seines Wissens, so Jung-Teltschik, führen die Lastwagen rückwärts in die Charlottenstraße hinein und vorwärts wieder hinaus. Dies sei eigentlich nicht mehr zulässig, da die AWG "personalarm" arbeite, das heißt, oft mit nur einer Person im Auto, voll automatisiert und mit Kamera.

Zudem entwickle sich seit dem Umbau des ehemaligen Kurhauses Bethel mit der Villa Stolzenfels, dem bereits fertig gestellten Nebengebäude und der für nächstes Jahr vorgesehenen Sanierung des Terrassenhauses ein neuer Wohnungsbau. 29 neue Wohnungen entstünden hier, neue Bürger siedeln sich an – "deshalb beschäftigen wir uns damit", sagt Jung-Teltschik.

Für die Neugestaltung an der Kreuzung Charlottenstraße oder Blöcherweg müsse die Stadt Grunderwerb tätigen. "Sonst ist da nichts zu machen und das kann so nicht bleiben", so der Stadtbaumeister. Als Möglichkeit nannte er, eine Garage zu erwerben und abzureißen und dafür an anderer Stelle wieder zu errichten. Außerdem gebe es die Option, die Charlottenstraße als Einbahnstraße einzurichten. Dafür müsste dann eventuell die historische Treppenanlage bei der Bätznerstraße weichen.