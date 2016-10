Bad Wildbad "Wir fühlen uns wohl"

Auch geistliche Aufgabe

Pfarrer André Bohnet stellte die Erzieherin Marina Schwerdtfeger als neue Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte vor, verpflichtete sie entsprechend der landeskirchlichen Ordnung auf ihren Dienst, segnete sie und überreichte ein Blumengebinde. Er gratulierte ihr zur Übertragung dieser Aufgabe, die sie seinen weiteren Ausführungen zufolge schon kommissarisch seit Mai 2015 ausgeführt habe.

Die fachliche Leitung der evangelischen Kindertagesstätte beinhalte in einer Dienstgemeinschaft zusammen mit Mitarbeiterinnen auch eine geistliche Aufgabe. Schwerdtfeger bedankte sich für das in sie gesetzte Vertrauen und versicherte für die Kinder und Erzieherinnen: "Wir fühlen uns in der evangelischen Kindertagesstätte wohl!"

Vor der Übernahme der kommissarischen Leitung der evangelischen Kindertagesstätte im Mai 2015 fungierte Schwerdtfeger (58) schon zwölf Jahre lang als stellvertretende Leiterin dieser Einrichtung. Eingetreten in den Dienst der evangelischen Kirchengemeinde Calmbach ist sie vor 24 Jahren. Sie ist Leiterin der Gruppe "Eichhörnchen" mit einer Teilfreistellung für die Leitungsfunktion. Dies will sie auch weiterhin so beibehalten, kann sie sich doch nur eine Leitungsfunktion ohne eine unmittelbare pädagogische Betreuungsarbeit mit Kindern kaum vorstellen. "Ich bin Erzieherin mit Leib und Seele", bekennt sie und blickt zufrieden auf ihre insgesamt 38-jährige Berufstätigkeit zurück.