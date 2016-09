Bad Wildbad Wilhelmschulewird teuer

Keppler: Was kommt an Kosten auf Kommune zu?

Die Frage von Jürgen Schrumpf (SPD) nach den Kosten der Dachsanierung konnte der Architekt nicht beantworten. Es sei nicht bekannt, in welchem Umfang die darunter liegende Holzkonstruktion erneuert werden müsse. Martin Keppler (CDU) stellte den Antrag zu untersuchen, was in den nächsten Jahren in welcher Reihenfolge an Kosten auf die Stadt zukomme. Bürgermeister Klaus Mack sagte, bei der aktuellen Sanierung sei es vorrangig um die Sicherheit der Kinder und den Brandschutz gegangen. Was Keppler sage, sei gleichwohl richtig. Auch Ursula Jan-Sörens (SPD) regte an zu prüfen, ob es Möglichkeiten der Förderung für das denkmalgeschützte Gebäude gibt. Stadtbaumeister Jung-Teltschik sagte, wegen der Förderung, sei man im Gespräch und auf gutem Weg. Eine Generalsanierung der Schule könnte leicht sieben Millionen Euro kosten, das könne die Stadt nicht auf einmal leisten, deshalb seien erst die dringlichsten Maßnahmen angegangen worden. Das Gremium beschloss, den Umfang der notwendigen Sanierung näher untersuchen zu lassen.

Die CDU-Fraktion beantragte, zusätzlich zum Arbeitskreis Innenstadt eine Beratungsfirma einzuschalten. Die Firma Imakomm Akademie bietet an, ein Konzept zu erstellen, das in der Analysephase 17 000 Euro kosten soll. Bruno Knöller (SPD) sah dafür keine Notwendigkeit und kritisierte, dass in der Vergangenheit schon hunderttausende Euro mit mäßigem Erfolg für Konzepte und Untersuchungen ausgegeben worden seien. Die vorliegende Studie sei nicht der große Wurf. Er beantragte, dass der Arbeitskreis Innenstadt weiterarbeite und gegebenenfalls durch fachkompetente Mitglieder erweitert wird. Die 17 000 Euro solle man lieber in konkrete Dinge stecken. Der Antrag wurde abgelehnt.

Innenstadtkonzept: Umsetzung vor Analyse

Giuseppe Craca (FW-FDP), unterstützte den CDU-Vorschlag und meinte, bei der praktischen Umsetzung sei ein Blick von außen vorteilhaft. Er begrüßt den Kompromissvorschlag der Verwaltung, grundsätzlich ein Innenstadtkonzept anzugehen. Die Projektskizze der Imakomm soll dabei so angepasst werden, dass vermehrt die Umsetzung und weniger die Analyse im Vordergrund stehe.

Die Jahresrechnung der Stadt für das Haushaltsjahr 2015 wurde mit 31,3 Millionen Euro festgestellt, davon 25,2 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 6,1 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Durch Steuermehreinnahmen, höhere Finanzzuweisungen und Einsparungen ergibt sich eine Verbesserung von rund einer Million Euro gegenüber dem Nachtragshaushalt. Der Schuldenstand der Stadt beläuft sich auf 16,8 Millionen Euro, die allgemeine Rücklage sinkt auf rund zwei Millionen Euro.

Der Jahresabschluss 2015 der Sommerbergbahn weist bei einer Bilanzsumme von zwölf Millionen Euro einen Jahresgewinn von knapp 9000 Euro aus. Zur energetischen Sanierung des Mehrzweckgebäudes in Aichelberg erhält die Stadt einen Zuschuss von 65 000 Euro aus dem Ausgleichstock.