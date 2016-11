Bad Wildbad Wildspezialitäten zum Genießen

Das Bewirtungsteam wird angeführt von Rudi Schön, dem früheren Küchenchef des Höfener Hotels Ochsen, der in der Küche das Sagen hat. Als Ehrenpräsident des FCS ist er immer wieder bereit, seine kulinarischen Fähigkeiten in den Dienst des Vereins zu stellen und die Besucher zu begeistern. Ihm zur Seite stehen Thomas Münzer und Uwe Kappel vom Vorstand des Vereins, sowie erfahrene Servicekräfte zur Bedienung an den Tischen. Natürlich gibt es auch einen "Gruß aus der Küche", einen Hokkaidokürbis-Schaum mit Traubenkernöl, Kastenbrot mit Griebenschmalz sowie Feldsalat mit Speckkracherle. Dazu gibt es ausgesuchte Weine aus Baden und Württemberg, sowie weitere Getränke. Da das Sprollenhäuser Hubertuswochenende inzwischen nicht nur bekannt, sondern auch sehr beliebt ist, wird mit starker Nachfrage gerechnet. Vor allem am Sonntagmittag ist eine Tischreservierung erforderlich unter der Telefonnummer 07085 /13 86.