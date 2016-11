Bad Wildbad Wildbader Feuerwehr beschreitet einen neuen Weg

Wie ein Großeinsatz

In den folgenden beiden Stunden ging es im Lehrsaal des Feuerwehrhauses aber zunächst um die Theorie. Danach begaben sich die Teilnehmer zum Ludwig-Uhland-Stift , um sich dort in Gruppen auf die diversen Übungseinsätze vorzubereiten. Mit den zehn Feuerwehrfahrzeugen und einem Einsatzwagen des DRK-Ortsvereins Oberes Enztal entstand für Passanten auf der Bätznerstraße der Eindruck eines Großeinsatzes der beiden Hilfsorganisationen.

Das Besondere beim Löschangriff war, dass dieser nicht wie bei Übungen in bewohnten Gebäuden nur trocken simuliert wurde, sondern mit dem Nachführen gefüllter und unter Druck stehender Schläuche bis zum Wassereinsatz vor Ort und damit im Gebäude ablief. Laut ging es in der darüber liegenden Etage des mehrstockigen Hauses beim gewaltsamen Türöffnen zu. Noch ein Stockwerk höher war die Übungsaufgabe, in einem verrauchten Bereich mit und ohne Wärmebildkamera nach vermissten Personen zu suchen.

Stadtbrandmeister Tido Lüdtke zeigte sich anschließend mit dem Ablauf des Atemschutz-Workshops zufrieden.