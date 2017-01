Bad Wildbad Wiederholung im Jahr 2018 angepeilt

Aber auch gut einen Monat nach dem Ende der vielen Veranstaltungen zeigt er sich begeistert darüber, welch breites Angebot er den Besuchern im Oberen Enztal mit seinen Partner anbieten konnte. Nun stehen aber erst mal andere Dinge auf der Agenda.

Die AG soll in einen Verein übergehen, die Gründung ist noch in diesem Frühjahr geplant. Außerdem, so Welt, sind die ersten Gedankenspiele in Richtung einer Wiederholung da.

Junge Menschen begeistern

Diese könnte im Jahre 2018 stattfinden, und, wenn möglich, ein noch breiteres Angebot umfassen, damit man ein größeres Publikum ansprechen kann. "Ich wünsche mir vor allem, dass wir noch mehr junge Menschen begeistern können. Wir wollen kein Altherrenverein sein", sieht der Initiator noch Verbesserungspotenzial.

Er freut sich auch über Ideen, wie man die Jugendlichen im Verein einbinden kann und welche Veranstaltungen noch geplant werden können, damit sie mitziehen. Verbesserungspotenzial sieht er auch bei den verschiedenen Initiativen, die über den Nordschwarzwald verteilt sind, da diese ähnliche Ziele verfolgen, aber noch nicht wirklich kooperieren. Auch hier sieht Welt aber Möglichkeiten, dies in Angriff zu nehmen.