Bad Wildbad Wichtiger Calmbacher Heimsieg

Sehr positiv für das Calmbacher Spiel zeigte sich das Mitwirken von Spielertrainer Kim Kallfass. Er war es vor allem, der in der ersten Spielhälfte in aller notwendigen Ruhe die Fäden in Abwehr und Angriff zog. Sehr konzentriert agierten auch seine Nebenleute Matthäus Benski und Alexander Schwarz, sodass die ganze Mannschaft von Anfang an das Heft in den Händen behielt. Über die gesamte Spielzeit hinweg konnte sich Calmbachs Abwehr auf seinen toll haltenden jungen Torwart Lukas Schulze verlassen, was zusätzliche Stabilität verlieh.

Auffällig in dieser Partie war vor allem, dass bei Calmbachs Akteuren diesmal kaum ein technischer Fehler zu notieren war, was natürlich zur Beruhigung der Nervenkostüme aller Spieler beitrug. Denn über die Wichtigkeit dieses Heimspiels waren sich alle bewusst. In das Calmbacher Spiel fügte sich der, zur zweiten Halbzeit zur Mannschaft gestoßene Jannick Fuchs nahtlos ein und Kallfass konnte sich wichtige Ruhezeiten im Angriff gönnen.

Auf den Rückraum ist Verlass