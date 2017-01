Bad Wildbad Wenn Schüler ihrem Lehrer den Krieg erklären

Bad Wildbad. Am Dienstag, 31. Januar, kommt in Bad Wildbad im Rahmen einer Kooperation zwischen der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen und der Volkshochschule Calw das Theaterstück "Klamms Krieg" zur Aufführung. Das Stück wird in der Landesakademie aufgeführt.