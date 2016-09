Bad Wildbad Weiterer Ausbau des Angebotes

In diesem Centrum sind insgesamt acht Ärzte tätig. Die Mediziner sind Internisten mit einer Zusatzausbildung in Nephrologie. Vier von ihnen betreiben die Praxis. Einer von ihnen ist Hans-Diether Burkhardt. Er arbeitet jetzt in Bad Wildbad. Dort wurden zwölf Behandlungsplätze eingerichtet.

Fahrstrecken sind wesentlich kürzer

In der Kurstadt sind damit jetzt Dialysen (Blutwäsche) möglich. Die Fahrstrecken werden wesentlich verkürzt und damit die Kosten für die Krankenkassen gesenkt. Auch Besucher, die ihren Urlaub in Bad Wildbad verbringen, dürfen zur Dialyse kommen. Das gilt auch für Rehapatienten, die sich in der Kurstadt aufhalten.

Es bieten sich Kooperationen an

Zudem werden Sprechstunden für alle Patienten mit Nierenerkrankungen angeboten, um sie gut zu behandeln, damit Dialysen nach hinten verschoben oder sogar ganz verhindert werden können. Zudem ist das Centrum in ein Notfallsystem eingebunden. Dass bedeutet, dass Patienten auch in der Nacht oder am Wochenende behandelt werden.

"Die Dialyse ist eine Bereicherung des Leistungsangebotes", freute sich Margarete Janson, Geschäftsführerin der Sana Kliniken Bad Wildbad sowie des Neurologischen Rehabilitationszentrums Quellenhof. Es biete sich eine Kooperation mit der Inneren Medizin sowie der Rheumatologie in den Sana Kliniken an, machen Janson und Burkhardt deutlich.

"Bei Rheumaerkrankungen sind Nieren manchmal mitbetroffen", gibt Burkhardt zu bedenken.

Darüber hinaus möchte das Centrum auch mit den in Bad Wildbad niedergelassenen Ärzten zusammenarbeiten. "Es dient damit der Verzahnung von ambulanten und stationären Strukturen", so Burkhardt. Für Janson ist es einfach nur eine "tollen Geschichte".