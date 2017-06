Bad Wildbad Weiter Suche nach der Giftquelle

"In Calmbach gab und gibt es eine Reihe von gewerblichen Nutzungen beziehungsweise auch Altablagerungen, die als Ursache einer Grundwasserverunreinigung infrage kommen könnten", sagte Müssle. Zur Ermittlung des Verursachers beziehungsweise der Ausdehnung des Schadens wurden in den vorangegangenen Jahren insgesamt zwei Grundwasserpegel gebohrt und ausgebaut. Hier wurden Grundwasserproben entnommen und analysiert (wir berichteten). "Ferner wurde durch ein Spezialverfahren die Grundwasserströmungsrichtung ermittelt, was für die weitere Eingrenzung des Schadens unerlässlich ist", so Müssle.

Aufgrund unzureichender Ergebnisse kam die Bewertungskommission, bestehend aus Vertretern des Landratsamtes, der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau sowie des Regierungspräsidiums zu dem Schluss, dass weitere Pegelbohrungen erforderlich seien, so Müssle. Deshalb habe es zwei weitere Bohrungen im Frühjahr dieses Jahres gegeben, teilte sie mit.

"Eine Stichprobe ergab, dass in zwei Grundwassermessstellen erhöhte CKW-Konzentrationen vorliegen", war von Müssle zu erfahren. Die nächsten Schritte seien nun die Ermittlung der exakten Wasserspiegellagen. Anschließend seien bis zur Sommerpause Immissionspumpversuche vorgesehen. Das bedeute, dass an allen vier Pegeln nacheinander über jeweils 96 Stunden Grundwasser abgepumpt und die Konzentrationsentwicklung ermittelt werde, so Müssle.

"Hieraus erhofft sich das Landratsamt Informationen über die Lage einer Schadstofffahne im Untergrund sowie anhand der Grundwasserfließrichtung Informationen über deren Ausbreitungsrichtung", macht Müssle deutlich.

"Sicher ist, dass die öffentliche Wasserversorgung oder gar die Heilquellen des Staatsbades in Bad Wildbad von der Grundwasserverunreinigung nicht betroffen sind. Grundwasserverunreinigungen dieser Art und Umfang sind in Baden-Württemberg leider kein Einzelfall. Für den Bürger besteht allerdings keine Gefährdung", versichert Müssle gegenüber dem Schwarzwälder Boten.