In dieser Woche sind in den sieben Bad Wildbader Stadtteilen die Weihnachtsbäume aufgestellt worden. Die zwischen acht und zehn Meter hohen Bäume, drei Tannen und vier Fichten, stammen aus dem Stadtwald. Der Bauhof stellte sie auf, war von Stadtrat Andreas Wacker zu erfahren. Er ist auch Revierleiter im Stadtwald von Bad Wildbad. Auf dem Bild ist die Tanne zu sehen, die gerade auf dem Lindenplatz in Calmbach aufgestellt wurde. Foto: Krokauer