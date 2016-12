Bad Wildbad Weichen für schnelles Internet gestellt

Für die innerörtliche Planung stehen der Stadt Bad Wildbad dieses Jahr 60 000 Euro zur Verfügung. Die Maßnahme wird zu 50 Prozent vom Bund gefördert. Im Rahmen der innerörtlichen Planung sollen die Kosten des Ausbaus ermittelt und entsprechende Mittel im Haushalt eingestellt werden.

Einstimmig hat der Rat nun dazu Ja gesagt, den Backbone-Ausbau durch den Landkreis Calw zu unterstützen. Weiter wurde beschlossen, den innerörtlichen Ausbau im Bereich Christophshof, Bais, Sprollenhaus und Nonnenmiss ab dem zweiten Halbjahr 2017 zu realisieren.

Meistern, Hünerberg, Aichelberg, Rehmühle und das Gewerbegebiet Calmbach sollen im ersten Halbjahr 2018 folgen und die Stadtgebiete Wildbad und Calmbach ab dem Jahr 2018. Die Stadt geht außerdem mit Dobel, Enzklösterle und Simmersfeld eine interkommunale Zusammenarbeit zum gemeinsamen Breitbandausbau ein.

Sechs Module

Die Wilhelmschule soll Naturparkschule werden. Die Leitung des Projekts hat Karin Daenecke. Mit den sechs Modulen "Heidelbeeren", "Bienen", "Wiese", "Kräuter", "warme Quellen" und "Hochmoor" sollen Kinder für das Einzigartige der Region begeistert werden. Die Kosten von rund 10 000 Euro übernimmt die Stadt, 60 Prozent werden vom Naturpark bezuschusst.

Die Betriebskostenabrechnung der Enztalbahn für die Jahre 2003 bis 2016 liegt jetzt vor, danach entfällt auf die Stadt Bad Wildbad ein Betriebskostenanteil von 232 752 Euro. Das Gremium beschloss die außerplanmäßigen Ausgaben über außerplanmäßige Einnahmen aus der Reduzierung der Kreisumlage zu finanzieren.

Für die Jahre 2017 bis 2022 steigt die Kostenbeteiligung um mehr als das Sechsfache an. Auf Bad Wildbad entfallen künftig Kosten von 110 000 Euro sowie 10 000 Euro für die innerstädtische Trasse pro Jahr. Entsprechende Mittel sollen im Haushalt eingestellt werden. Angesichts so drastisch gestiegener Kosten meinte Stadtrat Jürgen Schrumpf (SPD) gegenüber der Verwaltung, der Forderung nach Barrierefreiheit in der Enztalbahn mehr Nachdruck zu verleihen.

Jetzt Einzelgewerke

Auch die jüngste Ausschreibung der städtischen Baumaßnahme "Umgriff Technisches Rathaus" wurde aufgehoben, weil die eingegangenen Angebote den Finanzierungsrahmen sprengten. Es sollen nun Einzelgewerke ausgeschrieben werden – aufgrund der extrem gestiegenen Baupreise soll der Haushaltsansatz von bisher 700 000 Euro auf 900 000 Euro erhöht werden.

Der Auftrag für die Bodenbelagsarbeiten in der Wilhelmschule wurden an eine Arbeitsgemeinschaft örtlicher Handwerker für rund 60 000 Euro vergeben. Die Neuvergabe wurde möglich, nachdem der Werkvertrag mit der zunächst beauftragten Firma aufgehoben wurde. Die Brandschutzsanierung der Schule soll bis Ende der Faschingsferien 2017 abgeschlossen sein.