Bad Wildbad "Wegwerf-Mentalität" bekämpfen

Bad Wildbad. Statt gleich wegzuwerfen bieten die Repair- oder Reparatur-Cafés Hilfe zur Selbsthilfe an. Engagierte Bürger und Tüftler stellen ihr Fachwissen kostenlos zur Verfügung. Die Idee dazu kommt aus den Niederlanden, wo eine Journalistin 2009 in Amsterdam das erste "Repair-Café" ins Leben rief.

Nach einer Rundfunksendung über diese Einrichtung entstanden nicht nur in den Niederlanden, sondern auch im benachbarten Deutschland Reparatur-Cafés unter recht unterschiedlichen Namen, zum Beispiel Café Kaputt oder Reparier-Bar. Dass Reparaturcafés gleichzeitig ein Stück Umweltschutz sind, ist leicht erklärbar. Statt neue Geräte zu kaufen wird dadurch eine gewisse Wegwerf-Mentalität gebremst und Müll vermieden.

Auch in Bad Wildbad gibt es seit einem Jahr ein Reparatur-Café, das im Jugendhaus mit Kulturbetrieb an jedem zweiten Samstag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Heinz Jacobs, der gemeinsam mit Claudia Berg das Jugendhaus leitet, ergriff vor einem Jahr die Initiative, hier eine solche Einrichtung geschaffen – mit doppeltem Erfolg. Zum einen wurde das Reparatur-Café gleich von Anfang an gut angenommen, denn entsprechend Jacobs‘ Auflistung kamen rund 220 Aufträge an den bisherigen elf Terminen zusammen.