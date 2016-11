Bad Wildbad Wegen zweier Straßen Termin mit dem Verkehrsminister

Bei den Straßen drücken den Abgeordneten besonders zwei Ausbauvorhaben im Kreis. Dringend müsse die Ortsdurchfahrt Aichelberg kommen. Ein Unding sei, dass vom Gewerbegebiet Gechingen in Richtung Sieben Tannen die Strecke ihres Zustands wegen auf 7,5 Tonnen beschränkt sei. Über beide Fälle wird sich Blenke in Kürze zusammen mit Vertretern der beteiligten Kommunen mit dem Verkehrsminister unterhalten.

"Das Baltikum ist hier weiter", sagte er zum Thema Digitalisierung. Die Koalition sei sich über die Bedeutung einig. Deshalb würden 100 Millionen Euro im Haushalt in die Förderung des flächendeckenden Ausbaus der Breitbandversorgung gesteckt.

Bundeswehr einsetzen

Als vierten Schwerpunkt sprach Blenke die Innere Sicherheit an, ein Feld, das er seit seiner ersten Wahl in den Landtag vor 15 Jahren als in der Fraktion Verantwortlicher beackert. Wichtig scheine die Stärkung der Polizei, aber nicht nur: "Der Verfassungsschutz ist das Frühwarnsystem der Demokratie", sagte er. Mit anderen Experten sei er sich einig, dass in Extremsituationen die dafür ausgerüstete Bundeswehr auch im Inland herangezogen werden soll.

In Sachen Polizeireform erläuterte Blenke, man könne den Ordnungshütern keine neue große Umwälzung zumuten, die sie von ihren eigentlichen Aufgaben abhalte. Aber der Bürger habe einen Anspruch auf rasche Hilfe. Deshalb würde es ihn am Ende nicht wundern, wenn die neutrale, vor Kurzem eingesetzte Evaluierungsgruppe zu dem Ergebnis käme, dass es wenig Sinn mache, einen Teil des Nordschwarzwaldes dem zu großen Karlsruher Polizeipräsidium, einen anderen dem über drei Regierungspräsidien und fünf Landkreise verteilten Tuttlinger zugeordnet zu lassen.