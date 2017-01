Bad Wildbad "Wege sind zu jeder Jahreszeit gut begehbar"

Lediglich die 55 Meter lange Tunnelrutsche, die besonders für Kinder ein echter Anziehungspunkt ist, bleibt im Winter verschlossen.

Rutsche bleibt verschlossen

Von November bis Mitte März lassen die Bedingungen das Rutschen einfach nicht zu, erklärt Kuhnle. "Die Filzmatten, auf denen man bei der Fahrt sitzt, ziehen im Winter Feuchtigkeit und dann rutschen sie nicht mehr." Es bestünde also die Gefahr, dass man in der Rutsche stecken bleiben könnte, ergänzt Esra Pastoors vom Marketing des Baumwipfelpfads. Der Besucherandrang in den Wintermonaten sei, vor allem bei sehr niedrigen Temperaturen, vergleichsweise gering, sagt sie. "Bei gutem Wetter kommen schon einige Leute, aber natürlich gehen sie im Winter weniger gern an die frische Luft als im Sommer", fügt Pastoors hinzu. Die Hauptsaison des Baumwipfelpfads sei von April bis Oktober. Bei extremen Wetterbedingungen behält sich die Verwaltung des Pfads vor, das Ausflugsziel tageweise zu schließen. Das komme aber nur selten vor, sagt Pastoors. "Wenn es einen Orkan gibt oder extremes Blitzeis, sodass die Rutschgefahr hoch wäre, dann würden wir nicht aufmachen." Aber in aller Regel habe der Baumwipfelpfad ganz normal geöffnet, führt sie aus.