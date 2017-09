Bad Wildbad Wasserleitungen stillgelegt

"Nein, mit dem privaten Bauvorhaben in der Wilhelmstraße hat dies nichts zu tun", erklärt Stadtbaumeister Peter Jung-Teltschik. Vielmehr sei hier am "Patienten Brücke" einiges im Gange. Vor allem haushaltstechnische Gründe sind es, dass in zwei Abschnitten eine Ertüchtigung des Bauwerks erfolgt. Jetzt laufe der zweite Abschnitt der Betonsanierung, Abdichtung und Geländer-Erneuerung.

Ehemaliges Gasthaus

Die in der kleinen Baugrube hinter den Absperrungen sichtbaren, verschlossenen Wasserleitungen sind vorübergehend stillgelegt.