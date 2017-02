Bad Wildbad Was wird aus dem Bahnhofsgebäude?

Wie geht es weiter mit dem Empfangsgebäude der Deutschen Bahn AG am Bahnhof in Bad Wildbad? Ein Pressesprecher der Deutschen Bahn AG in Stuttgart teilte im September vorigen Jahres auf Anfrage unserer Zeitung mit: Die Verhandlungen mit einem Kaufinteressenten seien so weit abgeschlossen, dass beide Seiten zum Notar gehen könnten. Wer der Käufer ist, wollte er nicht verraten. Auch über den Kaufpreis gab er keine Auskunft.

Das im Jahre 1868 errichtete Gebäude hat drei Geschosse sowie eine Nutzfläche von 1845 Quadratmeter. 407 Quadratmeter sind vermietet.

Gebäude nicht mehr benötigt