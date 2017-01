Bad Wildbad Warum musste kleines Mädchen sterben?

Die beiden älteren Söhne der 41-Jährigen hielten sich ebenfalls in der Wohnung auf, hatten aber von der Tat nichts mitbekommen. Der Vater der Kinder war zur Tatzeit nicht anwesend. Die Mutter wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.

In den sozialen Medien verbreitete sich die schreckliche Nachricht wie ein Lauffeuer. Die meisten Menschen reagierten bestürzt und bekundeten ihre Anteilnahme. Etliche Internetnutzer äußerten sich jedoch auch wütend über den Fall und forderten drakonische Strafen für die Mutter. Dabei ist bislang noch völlig unklar, warum oder wie das kleine Mädchen überhaupt sterben musste – oder auch nur in welchem der sieben Stadtteile Bad Wildbads die Tat passierte.

Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei gaben sich bedeckt, weitere Informationen waren nicht zu erhalten. Hintergründe würden ermittelt, die Betroffenen müssten geschützt werden. Es sei schwer abzusehen, wann weitere Einzelheiten bekannt gegeben würden. Das Ermittlungsverfahren laufe.

Erinnerungen an Bluttat 2015 werden wach

Schreckliche Erinnerungen werden wach. Stand doch vor zwei Jahren im Oberen Enztal mit Höfen schon einmal eine kleine Gemeinde unter Schock: Ein blutiger Beziehungsstreit in der Nacht zum 14. Januar 2015 hatte in der Region für blankes Entsetzen gesorgt. Beim Versuch, ihrer Mutter zu Hilfe zu eilen, wurde eine 17-Jährige vom Ex-Freund ihrer Mutter durch mehrere Messerstiche getötet. Rund vier Monate später wurde der mutmaßliche 44-jährige Täter aus Bad Wildbad erhängt in seiner Zelle aufgefunden.

Laut Polizeiangaben stand er zumindest vor der Tat unter erheblichem Alkoholeinfluss und floh nach der Tat mit dem Auto. Als ihn eine Polizeistreife am Ortseingang von Bad Wildbad-Calmbach stellen wollte, gab er Gas und krachte ungebremst mit seinem Fahrzeug in ein am Straßenrand geparktes Auto. Polizisten bargen den Mann aus dem Autowrack und verhafteten ihn sofort.