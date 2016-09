Bad Wildbad Waldfreibad knackt Besucherrekord

Mit 1240 Gästen an einem Tag – knapp 60 mehr als zuvor – wurde ein neuer Besucherrekord in Erlenmaiers neunjähriger Tätigkeit geknackt. Das Kuriose daran sei, dass diese hohe Zahl der Badegäste nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, an einem der heißen Tage der vergangenen Wochen erreicht worden sei, sondern an einem ganz normalen, regelrecht durchschnittlichen Mittwoch, vor dem Beginn der Schulferien. "Um ehrlich zu sein, können wir uns diesen spontanen Besucherandrang selbst nicht erklären", erzählt der immer noch überwältigte Erlenmaier im Gespräch mit unserer Zeitung.

Auch die kleineren Gäste finden im 28 Grad warmen Planschbecken des Freibades, inklusive großem Sonnensegel, das erst im Frühjahr montiert wurde, ihren Spaß. Ein Massagepilz und ein Spielplatz runden das Angebot ab.

Zwischen den Badegängen laden Liegewiesen und ein Kiosk zum Erholen und zu Snacks ein. Zudem besteht die Möglichkeit auf einer der Freizeitanlagen eine weitere Sportart auszuüben – ein Beachvolleyballfeld, zwei Tischtennisplatten und ein Beachsoccerplatz stehen zur Verfügung.

Weitere Informationen:

www.freibad-calmbach.de