Bad Wildbad Wald- oder Radwege nicht geeignet

Ein Ausbau solcher Wege sei ohne die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen und zu Lasten des Straßenbaulastträgers aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich. In der Diskussion sei ihres Wissens, so Kressl weiter, auch eine Nutzung der Ziegelhüttenstraße und des Lautenhofweges. Trotz der aus Sicht des Regierunspräsidiums bestehenden Probleme der Sicherheit und des Straßenaufbaus sei es der Stadt Wildbad als Baulastträger freigestellt, diese Straßen zur vorübergehenden Nutzung für den Verkehr freizugeben.

Auch zum Thema mangelnde Kommunikation nimmt Kressl Stellung: "Bei allen Unwägbarkeiten und unvermeidbaren Baumaßnahmen ist und bleibt unser Ziel, Baustellen mit allen Baulastträgern und betroffenen Kommunen frühzeitig zu koordinieren und Eingriffe und damit Belastungen für die Verkehrsteilnehmer und Anlieger auf das unvermeidbar notwendige Mindestmaß zu reduzieren." Dass dies am Lautenhof "ausnahmsweise nur kurzfristig möglich ist", liege an den örtlich sehr beengten Gegebenheiten und den besonderen wasser- und naturschutzrechtlichen Anforderungen. Die Zunahme an Baustellen und die eingeschränkte Verkehrsqualität sei, so Kressl, "dem hohen Erhaltungs- und Investitionsrückstau und dem Ziel geschuldet, den Substanzverzehr der Straßen zu stoppen und den Straßenzustand Schritt für Schritt wieder zu verbessern".

Störungen in einem erträglichen Rahmen

In dem Schreiben an den Bad Wildbader Bürgermeister versichert sie außerdem, dass "meine Fachabteilung stets das Ziel verfolgt, Störungen des Verkehrsflusses durch Baumaßnahmen in erträglichem Maß zu halten, soweit dies die Rahmenbedingungen zulassen."

Die Sperrung beim Lautenhof und die aktuelle Verkehrssituation war auch Thema im Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Calwer Kreistages. Landrat Helmut Riegger habe in der Sitzung "gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Erfahrungen im Enztal zugesichert, dass er sich künftig verstärkt für eine bessere Koordination und Kommunikation geplanter Straßenbau- und -Sanierungsmaßnahmen zwischen allen Beteiligten einsetzen wird", teilte Anja Härtel, die Pressesprecherin des Landratsamtes, mit.

Immerhin: Gute Nachrichten gibt es in Sachen Sperrung der B 294 in Höfen: "Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Bei guter Wetterlage dürfte die Baumaßnahme B 294 bis zum 26. Oktober beendet sein", teilt das Regierungspräsidium mit.

Das Thema bewegt auch in den sozialen Netzwerken, wie etwa auf der Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Oberes Enztal". "So was fällt denen ein, wenn’s kälter wird", kommentiert Juliane G. und Sabine S. fügt ungläubig an: "Nicht deren Ernst?" David E. kommentiert leicht schadenfroh: "Haha. Betrifft mich Gott sei Dank nicht, aber freut mich, dass da mal jemand dagegen vorgeht."