Bad Wildbad Von "Uhlandshöhe" nach Schömberg

Bad Wildbad. Vor dem Hintergrund der geplanten Schließung der Einrichtung würden – abhängig von der weiteren Entwicklung der Zugangszahlen – voraussichtlich rund 30 von ihnen im Laufe der zweiten Jahreshälfte in die Gemeinschaftsunterkunft Mönch’s Lamm nach Schömberg verlegt.

"Da der Aufenthalt in einer Gemeinschaftsunterkunft mit Erteilung eines Aufnahmetitels oder 24 Monate nach der Aufnahme durch die Untere Aufnahmebehörde endet, werden bis zur Schließung der ›Uhlandshöhe‹ nach derzeitigem Stand zwölf der verbleibenden Bewohner im Rahmen der Anschlussunterbringung in Unterkünften der Kommunen oder eigenen Unterkünften untergebracht sein", so die Pressestelle des Landratsamts weiter.

Die übrigen Personen würden – wiederum abhängig von der weiteren Entwicklung – ebenfalls im genannten Zeitraum entsprechend der dann freien Kapazitäten "auf unsere anderen Unterkünfte verteilt".