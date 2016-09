Bad Wildbad Von der Disco im Zirkuszelt bis zur Theateraufführung

In diesem Jahr hatte Ballin zwei Dutzend Betreuer an seiner Seite. So mancher von ihnen kam immer wieder nach Bad Wildbad, um Getränke und Lebensmittel zu beschaffen oder leere Gasflaschen gegen volle einzutauschen.

Auch die Sanaklinik musste einmal aufgesucht werden. Bei einem Ballspiel hatte sich ein Jugendlicher verletzt. Aber zum Glück gab es nur diesen Zwischenfall und keinen großen Unfall.

Ausflug ins Höfener Freibad

Disco im großen, bunten Zirkuszelt, Basteln, Wassersport, Spiele und Wanderungen sind einige Stichworte zu den Aktivitäten. Unternommen wurde auch ein Ausflug nach Pforzheim, ein anderer ins Höfener Freibad, "weil das mit dem Linienbus direkt ab Zeltplatz besser erreichbar ist, als das Calmbacher". Morgens und abends gab es unter dem – auf den Namen des Leiters bezogenen – Motto "Baldus wilde Welt" kleine Theateraufführungen. Die Große Enz als Bademöglichkeit für die heißen Tage angestaut hatten die Kinzigtäler mit einem selbst errichteten und wieder abgebauten Stein-Damm.

Da die KJG jedes Jahr das Ziel wechselt, wird sich die feste Absicht, wieder zu kommen, schon drei oder vier Jahre hinauszögern. Vielleicht kann bis dahin das von Ballin angesprochene einzige Manko behoben werden: "Will eine Gruppe etwa zum Wandern direkt ab Platz per pedes weg, dann müssen, egal in welche Richtung, 400 Meter auf der Landesstraße zurückgelegt werden." Vielleicht wird ja eine Möglichkeit gefunden, einen Zugang zu Wanderwegen zu schaffen.

Der Jugendzeltplatz gehört der Stadt Bad Wildbad. Die Jugendfeuerwehr Calmbach verwaltet ihn. Sie erhält laut Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg einen guten Teil der Einnahmen für ihre Arbeit. Zu bezahlen haben Nutzer der Anlage für das weitläufige Gelände mit guten sanitären Anlagen zwei Euro pro Teilnehmer und Nacht. Zusätzlich auszugleichen sind der Wasser- und Stromverbrauch. Wer Interesse hat, wendet sich an Gerhard Wurster unter der Telefonnummer 0173/5 69 68 73 oder per E-Mail unter zeltplatz@feuerwehr-badwildbad.de.