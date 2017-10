Bad Wildbad Vom Singspiel bis zur Vorstellung von besonderen Frauen

Bergorte gestreift

Bereits am Freitag, 20. Oktober, referiert Pfarrer Gerhard Schäberle-Koenigs zum Themenkreis und zur Frage, wie Württemberg evangelisch wurde. Beginn ist um 19 Uhr. Er zeigt an dem Abend auf, wie die große weltgeschichtliche Umwälzung der Reformation auch die Bergorte Bad Wildbads streifte. Der Südwesten Deutschlands wurde vor 500 Jahren sehr schnell von der Reformation erfasst. Johannes Brenz aus Weil der Stadt war einer der maßgebenden Köpfe der Reformation in Württemberg. Für sein segensreiches Wirken wurde er mit der Fautsburg belohnt, die in der Nähe von Bad Wildbad-Hünerberg oberhalb des kleinen Enztales thront.

Am Reformationsfest lädt die Kirchengemeinde zum Singspiel für Chor, Kinderchor und Sprecher ein. "Wir sind Luthers Kinder" heißt das Singspiel, an dem der Kirchenchor Aichelberg, die Konfirmanden sowie die "Wilhelmspatzen" unter der Leitung von Martin Nonnenmann auftreten werden. Das Singspiel erzählt vom Familienleben bei Luthers und von den wichtigsten Ereignissen der Reformation.