Bad Wildbad Villenviertel in Olgastraße

Ansichtskarten

Auch der Balkon an der früheren Villa Christine trug dazu bei, dass man auf Ansichtskarten die Gebäude der Olgastraße als "Villenviertel" bezeichnete. Fast alle Inhaber der früheren Villen boten Zimmer zur Vermietung an. Noch im "Neuester Führer durch Wildbad" für Kurgäste und Freunde der Natur aus den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts findet man die Namen der Anwesen und der "Privat-Miethäuser" beziehungsweise deren Besitzer speziell in der Olgastraße: Villa Johanna, Villa Gutbub, Villa Goethe, Villa Treiber, Pension Rath, Villa Hanselmann, Villa Viktoria, Pension Pauline, Villa Mathilde, Villa Christine, Villa Wetzel, Villa Schönblick, Villa Helena, Villa Fehleisen und Villa Belvedere. Wobei es den Vermietern und Namensgebern anscheinend wenig ausmachte, dass "Schönblick" und "Belvedere" in etwa das Gleiche bedeuten.

Zum Teil verschwunden