Bad Wildbad Vielfältige Erfolge von Bad Wildbads Sportlern

Hilfe für gelungene Integration

Bürgermeister Klaus Mack verwies auf die von der Hilfsbereitschaft von Bürgern begleitete Flüchtlingswelle in den Jahren 2015 und 2016, bei der auch die Sportvereine mit der Aufnahme von Flüchtlingen zur Integration beigetragen haben.

Der Sport überwinde damit Grenzen und Barrieren und trage so zu einem besseren Miteinander bei. Neben den erreichten Erfolgen gelte es auch das Engagement von Bürgern zu würdigen, die sich ehrenamtlich in den Sport einbringen wie etwa als Übungsleiter, Trainer oder Funktionäre im Vereinsbetrieb. "Nur so ist das Fortbestehen der Vereine gewährleistet und nur so können die Vereine ein breites Spektrum an Sparten anbieten", betonte das Stadtoberhaupt.

Er bedankte sich dafür und fügte an: "Erfolg kommt nicht von alleine es braucht allerhand dazu: Training und Wettkampf, Leistung und Erholung, Sieg und Niederlage. Hinfallen und wieder aufstehen. Das alles sind die Grundlagen des Sports und des Erfolgs. Und dazu gehören auch die Bestleistungen."

Zum Spitzensport komme der Breitensport als tragendes Fundament. In den Vereinen generell, aber ganz besonders im Sport, würden grundlegende Werte des Zusammenlebens und des gesellschaftlichen Miteinanders vermittelt. Toleranz und Fairness oder auch die gegenseitige Achtung und die Beachtung von Regeln seien im Sport ebenso unverzichtbar wie der respektvolle Umgang miteinander, so Bürgermeistert Mack in seinen weiteren Ausführungen. Sport diene der Gesundheit, bekämpfe Wohlstandskrankheiten, fördere die motorischen Fähigkeiten sowie einen aktiven Lebensstil bis ins hohe Alter und trage nicht zuletzt mit seiner funktionierenden Vereinsgesellschaft und seinen diversen Angeboten zur Attraktivität einer Stadt bei.

Liederkranz richtet Stehempfang aus

Er versicherte die Bereitschaft der Stadt Bad Wildbad, dem Sport weiterhin ein verlässlicher Partner zu sein. Assistiert von seiner Mitarbeiterin Edith König, welche die Sportlerehrung seitens der Verwaltung vorbereitet hatte, und Lara Nonnenmann sowie Laura Bäzner zeichnete Bürgermeister Mack sodann die erfolgreichen Sportler einzeln aus.

Neben den 150 aktiven Sportlern wurden als verdiente Sportfunktionäre geehrt: Margarete Ihle (TV Calmbach), Claus Jocubeit (TSV Wildbad), Karl-Heinz Locher (1. FC Calmbach), Bernd Maisenbacher (SG Enztal FV Wildbad), Bärbel Schmid (TSV Wildbad) und Bernd Schmidt (Skizunft Calmbach). Großen Beifall gab es für die 13-jährige baden-württembergische Meisterin Angelina Fokina (SSC Karlsruhe) für ihre brillanten Präsentationen mit rhythmischer Sportgymnastik. Dieter Neher bedankte sich bei Mack für die Sportlerehrung und für dessen Engagement in Sachen Sport. Die Veranstaltung wurde mit einem Stehempfang, bewirtet vom Gesangverein "Liederkranz" Calmbach, beendet.