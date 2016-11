Bad Wildbad Vielen selbst Trost gespendet

In Vereinen engagiert

Doch Büchele hat nicht nur über das lokale Geschehen berichtet, sondern hat es selbst gestaltet und sich für das Gemeinwohl eingesetzt. So war er einige Jahre Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins in Calmbach, als es diesen noch gab. Dabei hat er die Ausstellung der Gewerbetreibenden "Calmbacher Herbst" mitorganisiert. Darüber hinaus lag ihm das Waldfreibad am Herzen. So war er einige Zeit Vorsitzender des Fördervereins.

Im Vorstand des DRK-Kreisverbandes Calw war Büchele ebenfalls aktiv. Und auch sonst war Büchele Mitglied in vielen Vereinen.