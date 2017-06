Bad Wildbad Viele Erinnerungen

Bärbel Polley, Gabi Roller und Ruth Wacker als Organisatorinnen hatten ganz bewusst das Festwochenende "650 Jahre Überfall im Wildbad" für das Jahrgangstreffen ausgewählt, zu dem sich 22 Jahrgangsangehörige einfanden. Am ersten Tag ließen sie sich abends bei der Eröffnung des Jubiläumswochenendes an den Überfall erinnern, ehe sie sich in einem Gasthof trafen. Am Samstag besuchte die Gruppe auf dem Waldfriedhof die Gräber verstorbener Jahrgangsangehöriger. Anschließend begaben sich die "70er" zum mittelalterlichen Markt im Kurpark und fanden sich am Abend im Hotel Alte Linde ein, wo so manche Erinnerungen an die gemeinsam verbrachte Schul- und Jugendzeit ausgetauscht wurden.

Das Programm des Abends gestalteten einige Jahrgangs­angehörige mit einem Rückblick auf bisherige Treffen und auf gemeinsame Ausflüge sowie mit weiteren unterhaltsamen Beiträgen.

Am Sonntag trafen sich die Jahrgangsangehörigen an der Festzugstrecke "650 Jahre Überfall im Wildbad" und verabschiedeten sich nach einem gemeinsamen Café-Besuch in der Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen.