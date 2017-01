Bad Wildbad Verlagerung nach Langenbrand

Schömberg/Bad Wildbad. Im Interkommunalen Gewerbegebiet in Langenbrand baut das Unternehmen auf einer Fläche von 5500 Quadratmetern eine Werkstatt für 1,2 Millionen Euro. Der Grundstückkauf ist dabei nicht berücksichtigt, teilte Michael Weißschuh auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Standort an der Poststraße in Schömberg sei zu eng geworden, so Weißschuh: "Er wird aufgelöst." Ihm gehört die Werkstatt in Schömberg. Je nach Wetterlage möchte er mit den Bauarbeiten im Juni oder Juli beginnen. Nach seiner Einschätzung dauert die Errichtung der neuen Werkstatt rund eineinhalb Jahre.

Damit nicht genug: Michael Weißschuh übernimmt auch die Karosserieabteilung der ehemaligen Auto-Center Wohlfarth Bad Wildbad GmbH & Co. KG an der Kleinenztalstraße in Calmbach. Ab 1. Februar werden am Standort in Calmbach Aufträge angenommen. "Am 4. März gibt es ein großes Eröffnungsfest", so Weißschuh. Er hat einen Mechaniker von Wohlfarth übernommen. Mit weiteren ehemaligen Mitarbeitern von Wolhlfarth gebe es Gespräche.

Suche nach weiteren Mitarbeitern