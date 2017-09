Beim Vereinsausflug befanden sich mehr als 30 Mitglieder des TV Calmbach auf den Spuren der Vergangenheit beim Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, aber auch in der lebenslustigen Gegenwart beim Stadt- und Weinfest in Gengenbach. Nachdem man zwei Jahre lang keinen Vereinsausflug mehr durchführen konnte, war es in diesem Jahr endlich wieder so weit. Federführend für die Planung und Organisation waren Andrea und Thomas Neuweiler. Foto: Walther