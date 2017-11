Bad Wildbad Vereine brauchen intelligente Angebote

"Ich weiß natürlich, dass dazu auch funktionierende Sportstätten gehören", fügte er an und bedauerte die Schließung des Hallenbades. Wegen beschränkter Finanzen müsse man sehr fundiert überlegen, wo die Zukunft der Bad Wildbader Bäderlandschaft liege und was man sich leisten könne. Dazu würden in den nächsten Monaten Zahlen ermittelt und Variationen ausgearbeitet.

Präsentation per Beamer

"Der Sport kann helfen, Defizite auszugleichen und pädagogische Impulse zu setzen. Spaß haben und dabei lernen ist ja eine ideale Kombination. Obendrein baut sportliche Betätigung überschüssige Kraftreserven und damit Aggressionen ab", betonte Bürgermeister Mack. Zudem lerne und praktiziere der Vereinssportler Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Anstand. Er dankte allen sportlich Aktiven, den Vereinsvorständen, Abteilungsleitern, Übungsleitern, Betreuern, Kampfrichtern und Platzwarten sowie allen weiteren Helfern, ohne die der Sportbetrieb und das Vereinsleben nicht möglich wären. "Sie machen mit ihrer Arbeit und mit Ihrem Einsatz unser schönes Bad Wildbad noch ein wenig lebens- und liebenswerter. Sie tragen den Namen der Stadt und ihren guten Ruf auch weit hinaus in die Welt", so der Bürgermeister.

Damit war für ihn der Zeitpunkt zur Übergabe der Urkunden und Präsente gekommen, und zwar unter der Moderation der Sportbeauftragten Dieter Neher und Wolfgang Treiber sowie unter der Assistenz von Angelina Bott, Laura Bäzner, Luisa Koch und Lena Seyfried sowie Hauptamtsleiter Alexander Rabsteyn mit der Beamer-Präsentation der Geehrten. Zu ihnen zählte auch Michael Ohngemach als nordischer Sportwart und Trainer der Skizunft Calmbach in dieser Disziplin seit fast schon 20 Jahren. "Wenn alle Vereine einen Michael Ohngemach hätten, wäre es um sie nicht schlecht bestellt", würdigte auch Neher dessen großes sportliches Engagement. Er empfahl den Vereinen, den Funktionärsbereich nach weiteren auf diese Art zu ehrenden Personen zu untersuchen und dankte abschließend der Stadt Bad Wildbad für ihre Förderung des sportlichen Engagements in unterschiedlicher Art und Weise. Im Anschluss an die Sportlerehrung waren die Besucher der Veranstaltung zu einem Stehempfang, ausgerichtet im Auftrag der Stadtverwaltung vom 1. FC Calmbach, eingeladen.

Sämtliche Geehrte und Preisträger in den Kategorien "Sportlerinnen und Sportler der Bad Wildbader Schulen", "Sportlerinnen und Sportler der Bad Wildbader Vereine", "Mannschaften", "Teakwon-Do-Gruppe", "Funktionäre" sowie der diesjährige "Fritz Eitel-Preisträger" sind der auf der Webseite der Stadt Bad Wildbad zum Download bereitgestellten Präsentation zu entnehmen: https://www.bad-wildbad.de/stadtleben/