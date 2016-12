Bad Wildbad Unglaubliche Sinnesleistungen im Fokus

Teile des Infozentrums hüllen sich in schwarze Nacht und offenbaren den Besuchern einen Einblick in eine meist verborgene Welt. Wenn die Menschen und viele Tiere längst schlafen, treten andere Spezialisten auf den Plan. Mit unglaublichen Sinnesleistungen ausgestattet, bevölkern Fledermäuse, Eulen, Nachtfalter und viele andere nachtaktive Tiere die Wälder des Kaltenbronn.

Spannende Fragen

Wie können sie in völliger Dunkelheit sehen, fliegen oder gar jagen? Diesen und anderen spannenden Fragen geht die Ausstellung auf den Grund. Beeindruckende Präparate und Bilder, Klänge und Filme entführen die Besucher in die faszinierende Welt der Dunkelheit. Zusätzlich laden viele interaktive Elemente dazu ein, die Ausstellung aktiv zu begreifen und zu entdecken: wandern mit Taschenlampen durch den nächtlichen Wald; ausprobieren, wie das Echolot der Fledermäuse funktioniert; am Mikroskop das Geheimnis des lautlosen Eulenfluges untersuchen.