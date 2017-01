Bad Wildbad Ungefähr 300 Zuhörer applaudieren heftig

Bad Wildbad. Schon der Auftakt dieses Konzerts war ungewöhnlich, denn mit der "Olympic Fanfare" des amerikanischen Komponisten John Williams wurden 1984 die Olympischen Spiele in Los Angeles eröffnet. Nun war sie in der Stadtkirche zu hören: Ein imposantes Werk, beginnend mit mächtigen Paukenschlägen, die später in ein wunderbares Bläserstück übergehen.

Kurz war die Begrüßung durch Peter Olles, Vorsitzender des Musikvereins, der an die Weihnachtszeit erinnerte und für 2017 alles Gute wünschte.

Martin Koch, der seit vielen Jahren die Stadtkapelle leitet, hatte das von Felix Mendelssohn-Bartholdy 1844 komponierte Chorwerk zum Psalm 100 "Jauchzet dem Herrn alle Welt" für die Stadtkapelle arrangiert – ein Werk, das die Stadtkapelle gekonnt vortrug.